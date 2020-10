Ibrahimovic contro Dzeko: Milan e Roma si affidano ai loro centravanti

Nelle formazioni ufficiali di Milan e Roma spiccano i nomi di Zlatan Ibrahimovic e di Edin Dzeko. Sarà la prima volta che i due attaccanti si sfideranno in una gara ufficiale.

Alle ore 20.45 a San Siro si giocherà Milan-Roma, posticipo valido per la quinta giornata di serie A. Il Milan si affiderà all’esperienza di Zlatan Ibrahimovic, mentre la Roma punterà sulle giocate di Edin Dzeko.

I due attaccanti si sfideranno per la prima volta in una gara ufficiale, nonostante abbiano entrambi alle spalle una lunga carriera internazionale costellata di numerose partite in Champions League e nei maggiori campionati europei.

La prima occasione per vedere i due attaccanti sfidarsi ufficialmente in duello diretto risale al 28 giugno di quest’anno. In quell’occasione i rossoneri vinsero la partita per 2-0, nonostante l’assenza dell’attaccante svedese, fermato da un problema muscolare.

La partita di questa sera darà la possibilità a tifosi e amanti del calcio di vedere affrontarsi due tra gli attaccanti che hanno letteralmente rivoluzionato il ruolo dell’attaccante moderno.