Nel 2016, quando Zlatan Ibrahimovic era ancora un giocatore del Manchester United, lo svedese fu vittima di un grave infortunio rimediato nella sfida di Europa League contro l’Anderlecht. Contro la squadra belga l’attaccante ebbe uno scontro e in quel frangente riportò dei danni molti importanti ai legamenti del ginocchio. In molti avevano dichiarato, considerando anche l’età avanzata, che Ibrahimovic non sarebbe più tornato a certi livelli. Lo svedese, però, ha sorpreso tutti e continua a farlo. Una vicenda che ha colpito alcuni medici americani che non sono riusciti a darsi delle risposte concrete sull’incredibile recupero. Un ginocchio forte e che ha impressionato non poco i dottori che hanno dichiarato: “Il suo ginocchio è semplicemente irrealistico per un calciatore che ha giocato ad alto livello per 20 anni”. Per questo motivo che alcuni scienziati della Facoltà di Medicina dell’Università di Pittsburgh hanno deciso di intraprendere uno studio su Zlatan Ibrahimovic quando l’attaccante del Milan deciderà di attaccare gli scarpini al chiodo.