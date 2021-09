Ibrahimovic, che sorpresa! La Svezia lo convoca: “può darci una mano”

Ibra torna in nazionale, il ct Anderson: “sarà con noi, può essere utile”, tra i convocati anche Kulusevski

Sorpresa per Zlatan Ibrahimovic, nonostante gli infortuni abbiano ridotto il suo minutaggio, riceve la convocazione dalla sua nazionale, perché secondo il ct Anderson: “Sta migliorando continuamente la sua condizione fisica, credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire alla causa”. Ibra è ancora ai box a causa di una infiammazione al tendine d’Achille accusata dopo il match con la Lazio, unica presenza in questa stagione e unico gol da lui realizzato, tuttavia il commissario tecnico svedese spera di poterlo schierare almeno per una frazione di gara contro Kosovo e Grecia, sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La sua ultima apparizione in maglia gialla risale a marzo scorso, proprio contro gli stessi avversari che la Svezia affronterà in questa sosta, doveva andare agli Europei lo scorso giugno, ma i troppi infortuni non gli hanno permesso di unirsi al gruppo, facendo sfumare l’occasione di rivedere Zlatan in una fase finale di una competizione tra nazionali dopo Euro 2016. Nel 2018 infatti, a causa di alcune tensioni con il tecnico, non era stato convocato per i Mondiali in Russia, ma adesso, con i problemi alle spalle, ha l’occasione di dare una mano al suo paese per giocare un altro mondiale. Tra gli altri convocati figurano alcune conoscenze del nostro campionato come Kulusevski, Ekdal e Svanberg, oltre al ex Palermo Quaison e l’ex Roma e Cagliari Olsen. Confermata la coppia d’attacco, che ha fatto molto bene agli Europei, Isak e Forsberg.