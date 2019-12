Ibrahimovic ha deciso: “Ecco dove giocherò”

Ibrahimovic, la decisione del bomber svedese

Zlatan il Re ha deciso, il futuro imminente sarà in Italia, in Serie A. Ai microfoni di GQ l’attaccante svedese ha parlato di futuro e di dove giocherà, una decisione ponderata che ha portato il centravanti a scegliere l’Italia.

Andrò in una squadra che deve vincere

Le parole di Ibrahimovic: “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia”.

Da tempo il Milan è sulle sue tracce, ma non è da escludere una destinazione a sorpresa, con l’Inter sorniona che potrebbe puntare sull’ex di lusso per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato ed avere un’alternativa di lusso, che ora manca, a Lukaku e Lautaro Martinez. Non ci resta che aspettare.