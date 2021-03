Ibrahimovic torna in Nazionale

Zlatan Ibrahimovic nei mesi scorsi aveva aperto ad un suo ritorno in Nazionale. Il ct della Svezia, con il quale Ibra non ha avuto grandi rapporti, rotti in seguito a dichiarazioni dello stesso giocatore contro Andersson, aveva accettato ad un possibile ritorno. Sembra che entrambi abbiano dimenticato il passato e si concentrano sul futuro, per fare bene con la Svezia. La grande notizia è arrivata oggi. In vista delle prossime gare, quelle di qualificazioni per i Mondiali 2022, in Qatar, Zlatan è rientrato nella lista dei convocati. Ibrahimovic torna in Nazionale.

Ibrahimovic: “Il ritorno di Dio”

“Il ritorno di Dio”, è proprio così che Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato la notizia della convocazione con la Svezia. Una foto su Instagram dove aggiunge la suddetta frase. Il bomber rossonero ha recuperato dall’infortunio muscolare subito qualche settimana fa ed è pronto a tornare in campo già contro il Manchester United giovedì prossimo. L’attaccante ha lavorato in gruppo. Zlatan, 39 anni, ha lasciato la maglia della Nazionale il 22 giungo del 2016 ( ultima gara Europei di Francia contro il Belgio) e dopo 5 anni tornerà ad indossarla, tornerà alla volta della Svezia per le sfide di qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 contro Georgia e Kosovo e per l’amichevole con l’Estonia.