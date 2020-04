Inter, Icardi alla Juve solo in cambio di due big

Continuano le voci che vorrebbero la Juve sulle tracce di Icardi. Tra conferme e smentite continua una trattativa sotto traccia tra l’entourage del calciatore e le possibili pretendenti. L’eventuale ok non dipende solo dal PSG dove il giocatore è in prestito, ma anche dall’Inter proprietaria del cartellino. Qualora la volontà del calciatore fosse davvero quella di vestire bianconero, da ‘accontentare’ PSG (in caso di riscatto del calciatore) e Inter.

L’Inter non vuole che Icardi vada alla Juve, ma qualora il calciatore dovesse insistere il club nerazzurro vorrebbe in ogni caso evitare una telenovela e studia l’eventuale trattativa. Ecco l’idea shock. Volete Icardi? Dateci Alex Sandro e Cuadrado. Vista l’impossibilità di arrivare a Dybala, da sempre pallino di Marotta, ecco l’idea alternativa. Due top player per accontentare Conte e risolvere il problema corsie laterali in cambio della punta argentina. Un’indiscrezione ricevuta dalla nostra redazione che inizia a trovare timidi riscontri.