Il messaggio di Icardi a Wanda Nara

L’attaccante del PSG Mauro Icardi alle prese con una crisi coniugale, continui i botta e risposta con Wanda Nara via social. Ecco il messaggio postato dal calciatore indirizzato alla showgirl argentina: “Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono per coloro che ferisci”.