Ossigeno per Mauro Icardi, la foto spaventa i suoi fans

Mascherina dell’ossigeno per Mauro Icardi, la foto postata su social spaventa i fans. L’attaccante, preceduto dalla moglie Wanda Nara, fa chiarezza su instagram: “Per tutti quelli che me l’hanno chiesto. Questa è una camera iperbarica che ho in casa – ha scritto il numero 9 del Psg – Si usa per prevenire le lesioni e aiuta a recuperare più velocemente da partite, allenamenti, etc. Nella camera iperbarica l’ossigeno puro viene respirato a una pressione 3 volte superiore a quella atmosferica”.