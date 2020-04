Il Barcellona non molla Lautaro, offerti dei giocatori all’Inter: Arthur Melo, Carles Aleñá, Junior Firpo e Nelson Semedo

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e Steven Zhang non vuole fare sconti per l’attaccante argentino: 111 milioni che possono ridursi solo con l’inserimento di giocatori funzionali al gioco di mister Conte.

Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, tra i papabili che possono far gola all’Inter, e rendere fattibile l’operazione Lautaro per le casse del Barça, restano soprattutto Arthur Melo, Carles Aleñá, Junior Firpo e Nelson Semedo. Con la stella Griezmann fuori budget per colpa del mostruoso ingaggio da 17 milioni netti a stagione, Marotta e Ausilio sono sintonizzati su quei quattro, sempre che a un certo punto – è bene ricordarlo – l’Inter sia costretta a rinunciare al tesoro Lautaro.

Visto che a livello di esterni i nerazzurri dovranno fare innesti importanti, il nome di Nelson Semedo, 26enne terzino destro portoghese, è in prima fila. Accanto a lui c’è Carles Aleñá, centrocampista 22enne

che tanti paragonano a Pirlo: l’Inter se l’è trovato davanti in Champions a San Siro e lui accanto a Rakitic non sfigurò. Più indietro ci sono gli altri due da seguire. A sinistra ecco il

23enne dominicano Junior Firpo, re d’Europa con la Spagna Under 21; poi l’ex canterano Marc Cucurella, 21 anni, affermatosi quest’anno in versione mediano con il Getafe,

avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Europa League. I nomi per il futuro nerazzurro ci sono, ora bisogna solo capire

se Lautaro dirà sì a Messi.