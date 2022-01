Il capodanno di Pago a Forte dei Marmi: grida ‘Forza Cagliari’ sperando in Joao Pedro

Un capodanno spettacolare per Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre. In occasione dell’ultimo giorno del 2021 il cantante sardo, nonché noto personaggio televisivo italiano, ha illuminato il Loe Club di Forte dei Marmi a colpi di musica, cin cin e buon cibo. Grande carica e allegria per il ‘Pacifico Nazionale’, ex uomo di Miriana Trevisan, che abbiamo incontrato e salutato in questi giorni nel bellissimo lungomare della Versilia. Per Pago sempre un piacevole e gradito ritorno in quel di Forte dei Marmi, dopo le brillanti performance artistiche che ha avuto modo di sfoggiare nell’ultima Olimpiade del Cuore, tenutasi ad agosto al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta. “Joao Pedro deve assolutamente rimanere con noi – ci aveva rivelato Pago senza peli sulla lingua in estate, rivolgendosi a un giocatore molto ambito sul mercato in questa finestra invernale – Sono convinto che la volontà del nostro Joao sia quella di proseguire il suo percorso calcistico al servizio del mio Cagliari. Speriamo che sia una stagione con salvezza raggiunta per la mia squadra del cuore...”. Pago, oltre a sperare fortemente nella salvezza del suo amato Cagliari e nella permanenza della stella brasiliana, non ha mai nascosto quello che è il sogno di molti tifosi sardi: “Sappiamo che Barella è un grande calciatore, con qualità davvero straordinarie. Speriamo che prima o poi possa tornare con noi. Forza Cagliari”.