Il Covid non molla la presa, Fabian Ruiz positivo

Tegola in casa Napoli, questa sera è giunta la notizia di Fabian Ruiz positivo al Covid 19. Il centrocampista partenopeo salterà almeno tre partite compresa la Supercoppa con la Juventus in programma mercoledì 20 Gennaio 2021. Partono i nuovi controlli della Asl in vista della gara di campionato contro la Fiorentina, giocatori e staff dovranno ripetere nuovamente i tamponi. Fabian Ruiz ha iniziato la quarantena come il compagno Victor Osimhen.