Il Giro d’Italia ritrova Dumoulin

Buone notizie per il Giro d'Italia che potrebbe ritrovare uno dei suoi protagonisti

Il Giro d’Italia 2022 è stato snobbato da diversi corridori, che hanno preferito puntare sugli altri GT. Di parere inverso sembra invece Tom Dumoulin che vorrebbe tornare a correre la corsa rosa, magari cercando di aggiudicarsi la vittoria finale come già accadde nel 2017.

L’olandese del Team Jumbo-Visma aveva lasciato le corse lo scorso anno per problemi personali, salvo poi ripensarci e tornare nella seconda metà di stagione.

Dumoulin verso il Giro: ecco un big che fa bene alla corsa rosa

Nel 2017 il forte corridore olandese si aggiudicò un Giro d’Italia molto combattuto, in cui i primi tre della classifica generale finirono in poco meno di un minuto. Allora il podio fu composto dallo stesso Dumoulin, da Nairo Quintana e dal nostro Vincenzo Nibali.

Son passati cinque anni e la condizione di quei tre protagonisti appare ben diversa. Sia Dumoulin che Nibali cercheranno di tornare protagonisti nella corsa rosa edizione 2022, Quintana invece andrà al Tour ma senza possibilità di fare classifica.

Dumoulin che dei tre è il più giovane sembra quello più in grado di poter tornare assoluto protagonista in un GT, anche se c’è sempre da fare i conti con la verve dello Squalo e con un percorso del Giro non certo favorevole all’olandese.

