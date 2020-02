Il Lione in casa batte la Juventus: 1-0 in Francia

Niente da fare per la Juventus di Maurizio Sarri: la sua squadra non è riuscita a imporsi nella gara di andata in casa del Lione. La Juventus approccia bene alla gara, costruendo un paio di occasioni pericolose, e costringendo i padroni di casa a chiudersi in difesa. Poi però. dopo i primi venticinque minuti di gioco, i padroni di casa iniziano a prendere coraggio. Prima con un colpo di testa di Toko-Ekambi, poi con l’occasione che porta al goal del centrocampista Tousart al minuto 31°. Con questo goal il Lione batte in casa la Juventus.

Molto da recriminare

La Juventus avrebbe anche molto da recriminare: qualche occasione sprecata, due errori di troppo sottoporta, ma anche un dubbissimo episodio da rigore, che l’arbitro ha scelto di non andare a rivedere al Var. Per il resto però, si è vista una brutta Juventus, decisamente non in grado di imporsi sull’avversario.

Il tabellino del match

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Fernando Marcal; Dubois (33′ st Tete), Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet (36′ st Andersen); Toko Ekambi (21′ st Terrier), Dembelé. A disp.: Tatarusanu, Traoré, Gouiri, Caqueret. All.: Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (17′ st Ramsey), Rabiot (33′ st Bernardeschi); Cuadrado (25′ st Higuain), Dybala, Ronaldo. All.: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Matuidi. All.: Sarri

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna).

MARCATORI: 31′ pt Tousart (L)