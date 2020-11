Il Milan rischia di perdere Calhanoglu a gennaio

Uno temi più caldi che sta aleggiando attorno al mondo Milan è il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco non ha ancora esteso il suo contratto e molti top club si stanno muovendo per tentare di strapparlo ai rossoneri già nel mercato di gennaio



Hakan Calhanoglu via dal Milan già a gennaio. Ipotesi molto plausibile se la dirigenza rossonera non trova la formula giusta per convincere il turco a restare a Milano. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno ma al momento sembra esserci una notevole distanza tra la domanda e l’offerta. Nonostante le ottime prestazioni e la crescita esponenziale, il Milan non gli ha proposto ancora un rinnovo contrattuale con cifre importanti.

La lista di squadre interessate al classe ’94 è molto lunga. Tra le ultime che si sono aggiunte, come riportato da AS, c’è anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I dirigenti Colchoneros hanno giùà avviato i contatti ma il Milan non vuole privarsi del numero 10 a meno che a gennaio non venga formulata un’offerta da 30 milioni di euro. L’Atletico studia il colpo, la possibilità di vedere Calhanoglu lontano dall’Italia già a gennaio non appare cosi impossibile.