Il Milan risorge a Cagliari, primo squillo di Ibrahimovic (0-2)

Il Milan espugna Cagliari

Arriva in Sardegna il primo gol firmato Ibrahimovic, lo svedese sigla il 2 a 0 rossonero in terra sarda dopo che Leao aveva firmato il vantaggio rossonero. Una vittoria e tre punti fondamentali per il morale e per la classifica su un campo difficile come quello dei rossoblu di Maran.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-2

Cagliari (4-3-2-1): Olsen 6; Faragò 6, Pisacane 5,5, Klavan 5,5, Pellegrini 6; Nandez 6 (30′ st Ionita 5,5), Cigarini 5,5, Rog 6,5 (30′ st Castro 6); Nainggolan 6,5, Joao Pedro 5,5; Simeone 5 (24′ st Cerri 5,5).

A disp.: Rafael, Birsa, Oliva, Lykogiannis, Ladinetti, Walukiewicz. All.: Maran 5

Milan (4-4-2): Donnarumma 6,5; Calabria 5,5 (27′ st Conti 6), Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Hernandez 6,5; Castillejo 7, Kessie 6, Bennacer 6, Calhanoglu 6 (19′ st Bonaventura 6); Ibrahimovic 7,5, Leao 7 (44′ st Rebic sv).

A disp.: Reina, A. Donnarumma, Suso, Piatek, Krunic, Paquetà, Gabbia, Brescianini. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 1′ st Leao (M), 19′ st Ibrahimovic (M)

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Pellegrini (C); Bennacer (M)

Espulsi: –

ph: Fornelli/Activa