Under obiettivo del Napoli

Il Napoli cerca il sostituto di Callejon, in partenza a fine stagione, nel mirino c’è Under. Il turco della Roma individuato dalla società partenopea come sostituto ideale dello spagnolo. La Roma chiede 30 milioni di euro, troppi secondo la dirigenza dei campani, pronti in ogni caso a trattare per strapparlo ai giallorossi.