Andrea Conti riparte dal Parma

La nuova scommessa del parma si chiama Andrea Conti. Il Milan cede a titolo temporaneo il giocatore, che però verrà acquistato una volta soddisfatti alcuni obiettivi prestabiliti dal contratto. Andrea Conti classe 94, ha trovato purtroppo poco spazio nel Milan di Pioli quest’anno, tuttavia le sue doti sono state prese in considerazioni da diversi club, primo tra tutti il Parma che crede nelle sue doti offensive. Il giocatore infatti si è abituato a ricoprire un ruolo da terzino, tuttavia le sue abilità sono state sempre orientate verso il goal. Le Sue reti con la maglia rossonera ammontano a quattro e gli assist ai compagni sono ben undici.

Con dodici Goal totali in serie A, il difensore potrà essere molto più incisivo in una squadra che gli concede più spazio. Il Milan ringrazia il giocatore per la sua professionalità e gli augura il meglio nel suo nuovo club. Tornerà a Milano a fine stagione? O sarà in grado invece di soddisfare gli obblighi di contratto imposti dal Parma? Sicuramente ci si potrà fare un idea vedendolo contro la Sampdoria per questa diciannovesima giornata.