Il ritorno di Ridley Scott con un’avvincente serie TV

Chi non conosce Ridley Scott, creatore di capolavori come il Gladiatore, Blade Runner e Alien? Ebbene, il regista americano sta per tornare con una nuovissima e avvincente serie tv di fantascienza che verrà trasmessa su Sky nel mese di febbraio 2021.

Ridley Scott nel 2145

La nuova serie di Ridley Scott, dall’evocativo titolo “Raised by Wolves – Una nuova Umanità”, è ambientata nel futuro, precisamente nel 2145. Una coppia di androidi, Madre e Padre, decidono di fuggire dalla Terra, la quale è devastata da una lunga guerra religiosa, per recarsi sul pianeta Kepler-22b e colonizzarlo. I due portano con sé degli embrioni umani con lo scopo di ricreare una nuova civiltà. Inizia così la storia dei due androidi, a cui si aggiungerà poi anche la presenza di un bambino di nome Campion. I tre insieme scopriranno di non essere gli unici ad essere fuggiti dalla Terra e inizierà la loro avventura, ricca di colpi di scena e di adrenalina.

La fantascienza protagonista incontrastata

In Raised by Wolves la fantascienza regna sovrana e si può riconoscere l’inconfondibile tratto dello stile della regia di Ridley Scott. L’ambientazione è chiaramente distopica, in un lontano (ma forse non troppo) futuro in cui la specie umana si sta autodistruggendo. Per questa ragione, l’ambientazione di questa serie tv sembra essere perfetta per delle uscite di nuovi giochi online che si ispirano al lavoro di Ridley Scott.

Il gioco e le serie tv