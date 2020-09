Arkadiusz Milik ha detto si alla Roma, salvo imprevisti dell’ultima ora il polacco rinnoverà col Napoli per poi passare in prestito ai giallorossi con obbligo di riscatto per una cifra pari a circa 25 milioni di euro. L’arrivo di Arek nella capitale darà il via libera al capitano della Roma Edin Dzeko, pronto ad approdare alla corte di Andrea Pirlo. Tifoseria spaccata quella giallorossa, c’è chi vede Milik un ottimo centravanti in grado da non far rimpiangere il bosniaco.

Ph: Fornelli/Keypress