Eto’o ricoverato in ospedale dopo l’incidente, il giocatore ex Inter coinvolto in un brutto incidente stradale.

Le condizioni dell’ex attaccante nerazzurro non sono gravi ma la gravità dell’incidente ha consigliato il ricovero in ospedale: sono queste le prime notizie fornite dalle persone più vicine all’eroe del triplete. Il quadro clinico è stabile ma non è stato chiarito ancora né in quale ospedale si trova né quale sia l’entità delle lesioni che ha riportato. Il giocatore non sarebbe in pericolo di vita, si attendono ulteriori aggiornamenti.