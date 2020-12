Infinity Global Sports e Guazzoli, special events in programma

La grande azienda Infinity Global Sports di Lussenburgo conferisce il mandato a Guazzoli Gianfranco direttore esecutivo della stessa per due eventi calcio che avranno luogo in Ucraina 🇺🇦 (Odessa) e South Africa (Città del Capo) in date da stabilire valutando la situazione attuale Pandemia Covid 19. Prossimamente verrà inaugurata da INFINITY GLOBAL SPORTS la scuola ad alto rendimento tecnico in territorio Svizzero con servizio Wyscout e the draft.

Non mancano gli incarichi per il direttore italiano aspettando una situazione mondiale più serena. Come sempre un pensiero e un saluto va al Club ROCCAPRIORA RDP CALCIO inserito nel campionato italiano di Promozione gestito come una vera grande famiglia dal presidente Guazzoli Stefano e da ottimi soci come Gennaro Draicchio, Gianni Tanzi, Lucio Santurro, Marco Rocchi, Riccardo Raponi, Rinaldo Luciani con vari collaboratori in ruoli importanti come Daniele Emili, Mike C, Natale Giovanetti e altri ancoraa. Che sia un anno di buon calcio per tutti..