Infortunio Dybala, salta il Brasile, infiammazione soleo gamba sinistra

Non c’è pace per Paulo Dybala. Il talento argentino, che ieri ha compiuto gli anni (28), non prenderà parte alla partita contro il Brasile di stasera. Il giocatore ha rimediato una infiammazione al muscolo soleo della gamba sinistra e si teme che la Joya possa saltare anche la sfida di sabato alle 18 contro la Lazio, mettendo in seria difficoltà la Juventus.

Non sono finite qui le brutte notizie, perché anche Bernardeschi ha accusato, durante il match pareggiato ieri dall’Italia contro l’Irlanda del Nord, un problema di natura muscolare. Il calciatore si sottoporrà quest’oggi ad accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio stesso.