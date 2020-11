I bookmakers inglesi danno il Milan come principale candidata per assicurarsi già a gennaio il classe 1995 dell’Arsenal. Sul giocatore anche PSG, Roma, Lazio e Everton

A Londra, l’attaccante ivoriano non sta trovando molto spazio. Tra Premier League, Europa League e EFL Cup ha totalizzato 649’ spalmati in 12 presenze ma l’ex Lille ha comunque lasciato il segno in 3 occasioni. L’attaccante africano reclama maggior minutaggio e per questo motivo che la sua partenze già a gennaio è molto più di un’ipotesi.

Secondo BetFair, è proprio il Milan la principale indiziata per accogliere l’ex Lille che è approdato in Inghilterra per 80 milioni di euro. L’operazione non è sicuramente semplice; l’Arsenal chiede almeno 40 milioni di euro ma il Milan dovrà fare i conti con l’elevato ingaggio che il calciatore percepisce (€10M a stagione). Cifra non alla portata dei rossoneri soprattutto se si considera che al momento non riesce a soddisfare la richiesta di €7M avanzata dall’entourage di Çalhanoğlu per estendere il contratto. Per arrivare a Milano, Pépé deve ridursi notevolmente l’ingaggio anche se i rossoneri contano di cedere già nel mercato di riparazione Samu Castillejo per avere maggiore liquidità.

