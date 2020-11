Insulti social alla ragazza di Bastoni, ma lei ‘punisce’ il colpevole

La ragazza di Bastoni, Camilla Bresciani, restituisce pan per focaccia ad un follower colpevole di aver scritto un commento super offensivo.

La fidanzata di Bastoni, ‘risponde’ cosi a una follower le ha scritto in risposta ad una sua storia su Instagram le seguenti cose: “Brutto come la morte il tuo ragazzo e tu sei una gallina nata e anche brutta come le tue amiche. Stai zitta t***a che tanto lo sanno tutti che stai con lui solo per i soldi”. In tutta risposta Camilla ha pubblicato gli insulti rendendo visibile l’account dal quale provenivano: “Io, il mio ragazzo e le mie amiche ti ringraziamo tanto!”