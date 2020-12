Inter, cambio di allanatore già deciso, ma a fine stagione

L’Inter ha deciso, a fine stagione si cambia allenatore. Conte resterà fino a giugno, con la speranza che riesca a far vincere lo scudetto ai nerazzurri, poi sarà addio, questa la decisione di Suning. Niente esonero per due motivi, inutile pagare un terzo allenatore dopo Spalletti e appunto Conte, secondo tecnico, cambiare in corsa non sembra la soluzione ideale e ormai la Champions è il passato.

Come conferma il noto giornalista di fede nerazzurra Gian LucaRossi i nerazzurri avrebbero deciso di cambiare a fine stagione e di conseguenza opzionato Allegri: “Marotta ha già bloccato Allegri per la prossima stagione. Se Suning avesse voluto mandare via Conte, lo avrebbe fatto il 25 agosto. Ora deve vincere lo scudetto, ma anche se lo fa, deve andare via a fine stagione. Uno come Moratti stanotte non avrebbe dormito e stamattina avrebbe esonerato Conte. Zhang invece guarda più al risultato economico che a quello sportivo e quindi non vuole tirare fuori altri 50 milioni per un allenatore”.