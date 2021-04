Inter, Antonio Conte: “Dobbiamo completare il percorso”

Inter, domani c’è il Sassuolo

L’Inter domani dovrà giocare la sfida contro il Sassuolo per recuperare la partita rinviata lo scorso 20 marzo a causa di un focolaio da Covid-19 scoppiato tra i nerazzurri. La sfida al Mapei Stadium potrebbe sancire ancor di più la vittoria dello scudetto della formazione di Antonio Conte. L’allenatore presenta il match in conferenza stampa.

Inter, Antonio Conte: “Stiamo facendo cose importanti”

L’Inter potrebbe allungare ancora di più con una vittoria contro il Sassuolo, portandosi avanti verso lo scudetto. Conte dichiara: “Stiamo facendo cose importanti, ora dobbiamo completare il percorso”. Centravanti sempre Lukaku che ha esaltato il gruppo: “L’importante è sempre il ‘noi’ che viene prima dell’io. I ragazzi lo hanno capito”.

L’allenatore dell’Inter ha aggiustato, nel tempo, ogni reparto, riuscendo a trovare il giusto equilibrio per arrivare poi così in alto in classifica. Sul lavoro fatto, afferma: “Di solito, se vuoi fare campionati da protagonista deve esserci equilibrio. All’inizio della stagione abbiamo subito tanti gol perché non c’erano i giusti equilibri, poi piano piano siamo arrivati a fare delle valutazioni assieme ai ragazzi per trovare la formula migliore”.

Inter, è il lavoro di squadra che conta

I risultati dell’Inter sono frutto del lavoro di squadra, Conte: “In tutte le squadre pensare col ‘noi’ è la cosa più importante, anche perché il singolo non fa vincere la squadra. È il gruppo che esalta il singolo, i ragazzi lo hanno capito e stanno lavorando in questa direzione”. La crescita dei singoli giocatori è percettibile ad ogni gara, in alcuni è stata estremamente importante, come Lautaro: “È cresciuto in tutto, con e senza palla. Nel tenere palla, nell’attaccare la profondità. Come gli altri, ha fatto dei miglioramenti veramente importanti, ora deve continuare su questa strada. Calcolando la giovane età, ha un grande avvenire davanti a sé, dipenderà da lui”.