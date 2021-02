Barella, il motore dell’Inter

Una delle certezze di Antonio Conte e dell’Inter è Nicolò Barella. Classe 1997, il 24enne ex Cagliari sta facendo grandi cose con la maglia dei nerazzurri e, nelle ultime uscite, sembra essere diventato il motore della squadra milanese. Il giovane sardo sembra abbia preso le redini della squadra e questo non è passato inosservato, a nessuno, sia in Italia che in Europa.

Barella è rientrato nel mirino delle big europee

Non passando inosservato, il suo operato sul campo, Nicolò è così entrato nel mirino di molte società, soprattutto straniere, che proveranno a portarlo via dall’Inter. Secondo quanto riportato su As, Barella si è fatto strada nei piani di FC Barcelona, ​​Real Madrid, Manchester United, Bayern Monaco, Liverpool e Tottenham Hotspur. Il giovane centrocampista avrà modo di farsi vedere ancora meglio anche la prossima estate quando scenderà in campo con la maglia degli Azzurri per disputare Euro 2021. Roberto Mancini rinforzare al meglio il centrocampo dell’Italia con il 24enne nerazzurro. Barella è stato anche già benedetto dall’ex interista Lothar Matthäus, il quale ha dichiarato: “Non solo è un giocatore forte, ma lavora anche sodo. Ha un grande potenziale e ha perfettamente compreso le responsabilità di un centrocampista moderno con tutte le sue sfaccettature”.