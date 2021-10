Inter, la promessa di Barella e il rinnovo che non arriva: cosa sta succedendo

Barella capitan futuro, ma il rinnovo…

Il “Corriere dello Sport” ha fatto il punto sulla trattativa tra l’Inter e Nicolò Barella, da cui si evince una differenza tra offerta e richiesta per quanto riguarda l’ingaggio non irrilevante, la società avrebbe offerto intorno ai 4/4,5 milioni di euro a stagione, la richiesta dell’agente Beltrami si aggira poco sopra i 6 milioni. Un accordo non è difficile da pronosticare, soprattutto considerando le volontà dei neroazzurri di rendere Barella capitano nelle prossime stagioni. Adesso Marotta si concentrerà prima sul contratto di Brozovic, per poi passare al centrocampista sardo, che in questa stagione è diventato esperto nel fornire assist ai compagni, già 5 in questo campionato, leader della categoria per la Serie A, il suo contratto è una priorità e si discuterà presto, per il momento Barella pensa a sfruttare il momento di forma straordinario.