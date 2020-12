Inter-Bastoni, rinnovo vicino: i dettagli

Proseguono le trattative tra il club nerazzurro e il giovane difensore per il rinnovo del contratto, le parti sono vicine a trovare l’accordo.

È ormai un punto fermo dell’Inter di Conte e della nazionale italiana, al punto da aver spodestato un mostro sacro come Diego Godin la scorsa stagione. Oggi Alessandro Bastoni e l’Inter sono ancora più vicini dopo mesi di trattative per il rinnovo di contratto che stava tardando ad arrivare. Il giocatore non ha mai avuto dubbi sul prolungare il proprio contratto, ma chiedeva che venisse riconosciuta la cresciuta e importanza con un aumento dell’ingaggio.

Come riportato da fcinternews.it, nei giorni scorsi si sarebbero incontrati l’agente del giocatore Tullio Tinti e i dirigenti del club nerazzurro. L’accordo tra le parti dovrebbe formalizzarsi a breve sulla base di 2,5 milioni di euro per il giocatore il prolungamento sino al 2025. A questo punto l’Inter mette freno a qualsiasi voce di addio scaturito dall’interesse di numerosi club per il giovane e promettente difensore.