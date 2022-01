Inter, brutto stop per Correa: i tempi di recupero

Brutte notizie per l'inter e per l'attaccante argentino

Subito dopo le lacrime di mercoledì sera nel corso della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli poi vinta, dove Joaquín Correa è stato costretto ad uscire dal campo dopo soli 5′ di gioco, tutti avevamo capito che qualcosa di non molto leggero avrebbe atteso il giocatore argentino. Dopo una prima generale diagnosi, in cui è stato evidenziato un risentimento alla coscia sinistra, oggi sono arrivate nuove novità in merito.

Correa, l’infortunio ed i tempi di recupero

Per l’attaccante dell’Inter si tratta, più precisamente, di una distrazione ai flessori della coscia. Tra due settimane verrà rivalutato, ma in ogni caso si teme uno stop di circa un mese dai campi di gioco. Ciò significa che Correa dovrà sicuramente saltare il derby di Milano, che si disputerà il 6 febbraio alle 15, oltre a Napoli Inter (13/2) e, probabilmente, anche l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool (16/2).