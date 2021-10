Inter, Calhanoglu insidia il posto a Vidal per la Juventus

Il trequartista turco, fuori con lo Sheriff sta lavorando per tornare titolare nel derby d’Italia contro la Juventus.

Non è un periodo facile quello di Calhanoglu che nelle ultime due partite ha raccolto 4′ minuti giocati tra la gara persa all’Olimpico contro la Lazio e la gara con lo Sheriff di Champions League.

Il giocatore ex Milan in questa settimana sta lavorando duramente per riprendersi il posto da titolare ma potrebbe non essere l’unico cambio della formazione di Inzaghi contro la Juventus visto che il tecnico si riaffiderà a Perisic e Darmian.

Inter, Calhanoglu torna titolare per la Juventus

Hakan Calhanoglu, fermo a un gol ancora in questo campionato vuole convincere Inzaghi ad avere sempre più spazio ma soprattutto vuole farsi amare dai tifosi nerazzurri dopo il passato al Milan.

Il giocatore che in passato è stato un obiettivo anche della Juventus vuole rientrare nella partita più importante ma Inzaghi sta pensando anche all’ex juventino Arturo Vidal, che nell’ultima partita contro lo Sheriff ha fatto benissimo andando anche a segno.

Oltre a questo dubbio l’altro di Inzaghi è quello in difesa dove il tecnico sta decidendo se schierare dal 1′ minuto Dimarco oppure riproporre Bastoni accanto ai due titolarissimi Skriniar e De Vrij.