Inter, che cambiamento Eriksen: “Sono molto felice qui”

Cristian Eriksen è felice all’Inter

Cristian Erisken sembrava vicino all’addio all’Inter fino alla fine dello scorso mese di gennaio, poi qualcosa è cambiato. La fiducia di Antonio Conte, più spazio in campo e grandi prestazioni, hanno donato il sorriso al danese. Le sue ultime dichiarazioni: “Sono felice all’Inter”.

Erisksen sta meglio, presto in campo

Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, poco prima del match che vede impegnata la sua squadra contro il Torino, parla ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sarà una partita difficile. Sappiamo dove loro sono in classifica. Devono combattere per ogni punto e anche noi. Dobbiamo rimanere nella posizione che abbiamo”. Il ventinovenne di origini danesi si è infortunato durante l’allenamento, nulla di grave, ma Conte ha preferito non rischiarlo. Per Eriksen problema al ginocchi, le sue parole sull’infortunio: “Il mio ginocchio sta migliorando. Mi sono allenato ieri. Sto bene e sono pronto per giocare”. L’Inter è impegnata contro il Torino, la corsa verso lo scudetto continua, la prossima gara dei nerazzurri è quella contro il Sassuolo, Erisksen sarà pronto per la gara di San Siro, prevista per sabato 20 marzo 2021 ore 20,45.