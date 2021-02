Inter, Conte: “Agnelli? La verità l’hanno vista e sentita tutti”

Le parole di Antonio Conte sull’episodio che l’ha visto coinvolto insieme al presidente della Juventus, Andrea Agnelli: “E’ doveroso fare chiarezza. So che la verità l’hanno vista e sentita tutti, tutti sanno quello che è successo. Penso che noi siamo delle persone, calciatori, allenatori, presidenti, e siamo modelli educativi. Siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarcelo, e mi dispiace e mi scuso. Ho reagito nella maniera sbagliata a provocazioni ed insulti. Avrei potuto reagire in maniera più simpatica per far capire che ascoltavo quello che mi veniva detto, con un applauso o un pollice in sù. Ne farò tesoro per la prossima volta. Non voglia che sia attenuante, ho sbagliato. Ora ci concentriamo sul campo che è la cosa più importante per noi”.