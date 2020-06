Inter, Conte: “Con il Sassuolo servono giusto spirito e determinazione”

Inter Conte parla alla TV del Club

“Quella con il Sassuolo è una sfida da affrontare con la giusta determinazione”. Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia dell sfida con i neroverdi. “Abbiamo analizzato il match che hanno perso con l’Atalanta: guardando il risultato si potrebbe pensare ad una partita di un certo tipo, ma il Sassuolo ha disputato un ottimo match, nel quale ha avuto molte occasioni da gol”, ha spiegato il tecnico a InterTv. “Dovremo fare grande attenzione, sono una squadra in salute, che ha un’idea propositiva di calcio. De Zerbi sta facendo un ottimo lavoro. Serviranno il giusto spirito e la giusta determinazione”

La sfida arriva a tre giorni dalla vittoria con la Sampdoria: “Non sarà semplice, c’è sempre poco tempo per recuperare”, ha proseguito Conte. “Dovremo essere bravi in non possesso ad attaccarli con i giusti tempi, con le giuste pressioni: loro sono bravi ad uscire da situazioni spigolose, verticalizzano in avanti, hanno giocatori tecnici, veloci, molto bravi. Non abbiamo avuto tanto tempo per prepararla, ma conosciamo i loro pregi e i loro difetti”. “Poco recupero aggiunto al caldo: è una situazione anomala, ci saranno delle rotazioni”, ha annunciato il mister nerazzurro. “Cercheremo di partita in partita di far riposare chi ne avrà bisogno. Ho fiducia in tutti i calciatori della rosa: speriamo di avere meno contrattempi possibili, c’è bisogno di tutti. In mezzo al campo siamo un po’ contati, Vecino si trascina un problema al ginocchio, speriamo di recuperarlo”. Quindi una battuta sui centravanti: “Con me gli attaccanti segnano sempre, hanno un ruolo importante nella squadra: Lautaro e Lukaku stanno facendo bene, speriamo continuino così”.