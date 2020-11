Inter, Conte è furioso: “Dobbiamo esser determinati”

Antonio Conte furioso, il tecnico se la prende con Lautaro Martinez e chiede alla squadra più determinazione

Il noto giornalista Sandro Piccinini, ha svelato ai microfoni di Sky: “Conte dopo la partita si è arrabbiato molto con Lautaro per il gol subito, dove non è andato a riprendersela. Conte ha parlato degli errori in fase realizzativa, ma l’argentino non fa nulla per andarsi a riprendere la palla, è un atteggiamento che ha fatto arrabbiare l’allenatore e capisco il motivo“. Un atteggiamento, quello dell’attaccante, poco gradito.

Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, in queste ore ad Appiano Gentile, Conte s’è fatto sentire con tutta la squadra: “Dobbiamo guardarci dentro, siamo stati molli e poco determinati“.