Inter-Crotone, le formazioni. Nerazzurri a caccia della vetta

I nerazzurri di Conte ospitano a San Siro il Crotone, servono i tre punti per balzare in vetta e metter pressione al Milan

L’Inter affronta il Crotone, i nerazzurri vogliono la vittoria per volare in vetta alla classifica in attesa della gara dei cugini del Milan. Conte punta sulla coppia Lautaro Martinez-Lukaku, a centrocampo spazio a Vidal dal 1′, in difesa confermato il trio composto da Skriniar-De Vrij e Bastoni.

Le formazioni di Inter Crotone

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Riviere.