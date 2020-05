Inter, Di Canio: “Eriksen è pigrissimo”

Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre di Lazio, Milan e Juventus, ai microfoni di “Sky Sport” ha esternato le sue considerazioni sull’ultimo acquisto nerazzurro Christian Eriksen. Il centrocampista danese, arrivato a gennaio all’Inter, non è riuscito ancora a inserirsi a pieno nei meccanismi nerazzurri fino al momento dello stop.

Di Canio: “Eriksen è pigrissimo”

“Ve lo dico io, l’Inter ha preso un giocatore pigrissimo. Eriksen è un pigrone, per chi non lo sapesse. Gli piace correre con la palla, torna in posizione solo per rispettare le indicazioni dell’allenatore. Se ora Conte non lo sfrutta nel mini-campionato con ritmi bassissimi, allora vuol dire che non lo farà più. Da mezza punta avanzata può fare la differenza, ha opzioni che nessuno ha all’Inter. Tiro, assist, dribbling, cuce gioco, è il momento migliore per farlo giocare la ripresa”.