Dopo la partenza di Lukaku, il primo nome,chiamato a raccogliere la sua eredità è quello di Edin Dzeko. Pare che il bosniaco abbia accettato la proposta neroazzurra nel pomeriggio ed ora si attendono soltanto le firme per ufficializzare l’affare. Dzeko arriva a Roma nel 2015, in prestito dal Manchester City ed entra a far parte ufficialmente della squadra capitolina l’anno successivo, ad una cifra che si aggirava intorno ai 21 milioni di euro. Veste la maglia giallorossa per ben 259 partite andando a segno 119 volte e diventando il capocannoniere della stagione 2016/2017 violando la rete 29 volte. Il trentacinquenne bosniaco si avvicina alla fine della sua carriera, ma sembra che l’Inter creda ancora nelle sue capacità offensive, offrendogli l’opportunità di varcare le porte di San Siro con la maglia neroazzurra. Dzeko ha raccolto con Entusiasmo la proposta, sapendo che dovrà riuscire nell’arduo compito di sostituire chi ha lasciato quel posto vuoto, un uomo che con l’Inter ha scritto una storia, fatta di Goal e giocate straordinarie: Romelu Lukaku.