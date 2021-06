Inter e Milan si contendono Odriozola: per Ancelotti può partire

Inter e Milan, derby di mercato

I due club principali di Milano giocano un derby anche per il calciomercato. Con Carlo Ancelotti al Real Madrid è stato definito l’addio a Odrizola, così i due club italiani si sono fiondati sul trequartista spagnolo.

Inter e Milan, derby di mercato: obiettivo Odriozola

Non c’è futuro a Madrid per il 25enne terzino spagnolo Alvaro Odriozola, ma che potrebbe rinascere a Milano. Milan o Inter? Non è ancora sicuro. I media spagnoli riportano che il calciatore non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, che avrebbe dato il via libera per la sua partenza.

Il Real Madrid lo ha riscattato dal Bayern Monaco lo scorso anno dopo che il giocatore era arrivato in prestito. Pagato 30 milioni di euro e collezionando, quest’anno, 16 presenze in totale nelle varie competizioni, il giocatore non troverà altrettanto spazio sotto l’ala di Carlo Ancelotti. Il Milan e l’Inter iniziano il pressing per aggiudicarsi lo spagnolo quanto prima. Non sarà facile gestire il pagamento, avendo un prezzo alto, le due società potrebbero anche chiedere un prestito agli spagnoli.