Inter, certezza Eriksen, il danese resta

Nonostante la quantità più che notevole di voci che circolano da settimane, finalmente si ha la certezza che Christian Eriksen non abbandonerà l’Inter, almeno non durante questo mercato invernale. Approdato a Milano un anno fa, il danese ha svolto un ruolo secondario sotto la guida di Antonio Conte.

Eriksen, il danese attende la sua chance

La stagione è ancora lunga e, nonostante abbia raggiunto solo 605 minuti in campo finora in questa stagione (16 partite, 1 gol), il 28enne finirà la stagione con la maglia nerazzurra. Bisognerà aspettare la prossima estate, il periodo che definirà il suo futuro al club. L’Inter, anche se fuori dalle competizioni europee, ha ancora bisogno di giocatori di livello come Eriksen, anche se poco utilizzati. Restano le gare di ritorno del campionato, dove la società milanese lotta per lo scudetto, testa a testa con il Milan, e le semifinali di Coppa Italia. Domani gara di andata contro la Juventus a San Siro.