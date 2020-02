Inter, euforia post derby pensando alla Lazio e al mercato

Inter, idee chiare pensando alla Lazio

L’Inter vince in rimonta il derby e raggiunge in vetta la Juventus, il day after regala euforia e sfottò ai cugini. In casa nerazzurra in ogni caso si pensa a lavorare sodo, lo sguardo è rivolto al mercato degli svincolati, si pensa a rinforzare il reparto portieri viste le incertezze di Padelli nel derby. Il nome caldissimo è quello di un ex, Emiliano Viviano. Il portiere toscano tornerebbe in nerazzurro come vice Handanovic, ciò permetterebbe al portiere sloveno di recuperare con calma ma allo stesso tempo a Conte di poter contare su un numero 1 affidabile ed esperto come Viviano. Intanto domenica sera in programma un Lazio vs Inter da capogiro, le ‘gemellate’ si contendono il ruolo di anti Juve, una sfida che mai come questa volta vale doppio, chi vincerà?

ph: Scali