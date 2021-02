Inter, Gruppo Suning in difficoltà: in vendita una quota di Suning.com

Inter, novità dalla Cina

Novità importanti dalla Cina sul Gruppo Suning. Il proprietario del gruppo, Zhang Jiangsu, che ha messo già in vendita due società, l’Inter e Jiangsu, è intenzionato a vendere anche una quota, tra 20-25%, di Suning.com.

Inter, Gruppo Suning alla ricerca di liquidità

Zhang è alla ricerca di liquidità, la motivazione della messa in vendita delle quote è stata giustificata così. Nel momento in cui avviene la vendita di queste quote, Zhang vedrebbe arrivare un’entrata nelle sue tasche di circa 2 miliardi di euro. Questa mossa, seppur utile nel ricavo di liquidi, potrebbe generare una perdita del controllo della società con possibile ingresso di enti dello Stato. Lo ha spiegato la stessa società alla borsa di Shenzen. Secondo l’agenzia Reuters, quindi, la cessione del 20/25% potrebbe comportare cambiamenti nel controllo della società, in base a quali saranno le proporzioni di azioni che verranno trasferite. Al momento la questione non è ancora andata in porto, il tutto è ancora in fase di pianificazione e soggetto all’approvazione delle autorità competenti.