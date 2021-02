Inter, pasticcio Handanovic-Bastoni: il retroscena sul gol di Ronaldo

Nella semifinale d’andata di Coppa Italia, il portiere e il difensore si sono resi protagonisti di un errore molto pesante che ha permesso alla Juve di vincere la gara

Negli ultimi anni il rendimento di Samir Handanovic è calato. Il portiere sloveno molto spesso ha commesso errori molti importanti mentre in altre occasioni è riuscito a salvare il risultato con parate di altissimo livello e che hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di aggiudicarsi diverse partite. L’ultimo errore in Coppa Italia, in complicità con Bastoni, ha scatenato l’ira di molti tifosi che lo hanno bersagliato sui social. Tra il gol subito da Caprari a Benevento al quello di Ilic aVerona, lo sloveno è stato fortemente criticato.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, Conte e la dirigenza hanno riservato massima fiducia nei confronti del portiere nerazzurro. Sul pasticcio che ha permesso a Cristiano Ronaldo di segnare la rete dell’1-2 spunta un retroscena: Handanovic avrebbe chiamato “palla” a Bastoni ma tra i due c’è stato un evidente incomprensione. Il futuro dello sloveno non è in discussione, per la dirigenza sarà ancora Handanovic il portiere del futuro. I vari Musso, Silvestri e Cragno sono avvisati e possono aspettare.