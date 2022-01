Inter, il calciomercato si infiamma | Le trattative

Inter, tutta su Scamacca e Frattesi

L’Inter ha le idee chiare, puntellata la rosa attuale con gli arrivi di Caicedo e Gosens, i nerazzurri guardano anche alla prossima stagione. Obiettivi principali i neroverdi Scamacca e Frattesi. I due gioielli del Sassuolo sul taccuino di Marotta, per l’attaccante l’Inter conta sulla volontà del calciatore di raggiungere Inzaghi a Milano, in più i nerazzurri sono in grado di offrire Pinamonti e Pirola come parziali contropartite tecniche, due giocatori graditi dal Sassuolo. Per Frattesi si punta a chiudere subito per anticipare la concorrenza delle big, su tutte Borussia Dortmund e Juventus, i nerazzurri lascerebbero comunque il centrocampista al Sassuolo fino a fine stagione.