Inter, il futuro di Antonio Conte è da rivalutare

Inter, il futuro di Conte in bilico

L’Inter si avvia verso la conquista del suo diciannovesimo scudetto, guidata da un inarrestabile Antonio Conte. Nonostante la grande stagione in Serie A con l’Inter, Conte potrebbe non continuare a lavorare alla Pinetina. L’ex Chelsea e Juventus è legato al club nerazzurro da un altro anno di contratto, ma il suo futuro è da rivedere insieme ai vertici della società.

Inter, Di Giovambattista: “Con l’addio a Conte entra in ballo Inzaghi”

Le voci di un possibile addio di Antonio Conte si fanno sempre più insistenti, a rinforzare queste voci è Di Giovambattista Ilario, a Radio Radio: “Se all’Inter resta Suning, l’intenzione è quella di ridiscutere il contratto di Antonio Conte, da 13.5 milioni di euro netti per l’ultima stagione. Se si dovesse arrivare alla rottura, entrerebbe in ballo Simone Inzaghi“. L’attuale allenatore della Lazio, da mesi in attesa di rinnovo con la società, ancora non riesce a chiarire sul suo futuro. Il presidente Lotito e il rinnovo ad Inzaghi sono in una fase di stallo, l’addio potrebbe essere concreto. L’Inter dovrebbe darsi una mossa, intorno al tecnico biancoceleste ci sono altre società pronte all’assalto, prime su tutte il Napoli e il Siviglia. Con Simone Inzaghi la società nerazzurra andrebbe a risparmiare tanti milioni di euro, il cachet di Inzaghi è intorno ai 2,5 milioni di euro.