Brutte notizie, Inter senza De Vrij e Sanchez

Inter nei guai, contro il Napoli senza due pedine e con Dzeko non in perfette condizioni. Reduce dagli impegni con la nazionale, arrivano brutte notizie per Alexis Sanchez, il responso strumentale ha evidenziato un risentimento muscolare, due settimane di stop per il cileno. Stesso stop per Stefan De Vrij, anche l’olandese dovrà restare fuori 15 giorni, momento critico per i nerazzurri costretti a fare i conti con l’infermeria.