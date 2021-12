Inter, incontro con l’agente: tutto pronto per chiudere | Il primo acquisto

Atteso nella prossima settimana l'agente del calciatore per siglare l'accordo definitivo

Dopo aver sigillato la qualificazione agli ottavi di Champions League nonostante la sconfitta esterna subita dal Real Madrid, l’Inter chiude momentaneamente il capitolo europeo con fiducia nel futuro e si rituffa sul mercato.

Come già anticipato dal nostro sito sportpaper.it, fa infatti, l’ad Beppe Marotta con il ds Piero Ausilio avevano trovato un accordo verbale di massima per definire il trasferimento di Andre Onana in nerazzurro nella prossima estate, quando il contratto del portiere dei ‘lancieri’ sarebbe scaduto.

Alberto Botines, l’agente dell’estremo difensore classe ’96 è infatti atteso entro il prossimo fine settimana a Milano per incontrare i dirigenti del club degli Zhang, con il focus di di concretizzare tutti i dettagli già accordati lo scorso autunno, e di conseguenza poter preparare la bozza del contratto che il portiere camerunense potrà firmare verso metà gennaio, quando sarà libero legalmente di poter legare il proprio futuro ad un’altra squadra, in questo caso l’Inter, firmando un contratto che presumibilmente si attesterà intorno ai 3 milioni di Euro annui per 4 stagioni.