Inter, investimento da 60 milioni: i rinforzi per Inzaghi

Dopo la splendida prestazione ottenuta mercoledì sera a San Siro conto lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, che è valsa il 2-0 e il conseguente passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League, è tempo di bilanci in casa Inter.

Il percorso che ha permesso ai ‘meneghini‘ di arrivare alle fasi ad eliminazione diretta finora ha portato nelle casse societarie un introito di circa 60 milioni di Euro: una cifra che non stravolgerebbe il calciomercato targato Beppe Marotta ma che sicuramente aiuterà ad affrontare con maggior serenità le prossime trattative in entrata.

In tal senso annotiamo colui che sarà il prossimo portiere del ‘biscione’, Andrè Onana; estremo difensore proveniente dall’Ajax che dovrebbe arrivare da svincolato dai ‘lancieri’ e che percepirebbe uno stipendio vicino ai 3 milioni di Euro stagionali.

Ma non solo, Matthias Ginter e Lorenzo Insigne sono due obiettivi concreti per l’ad della ‘beneamata’, entrambi in scadenza potrebbero sbarcare a Milano la prossima estate: per il difensore tedesco del Borussia Monchengladbach si registra un interessamento del Barcellona, ma l’ex ad della Juventus rimane in grande anticipo nei confronti degli spagnoli, il classe ’94 potrebbe firmare un accordo da 3 milioni a stagione. Mentre per l’attaccante dei partenopei è sempre più in dubbio la sua permanenza in azzurro dati i ‘diktat’ di De Laurentiis che vorrebbe trattare al ribasso il rinnovo del campione d’Europa con l’Italia: il suo profilo potrebbe essere il grande colpo di mercato di Beppe Marotta che avallerebbe le condizioni del talento campano, proponendogli uno stipendio vicino ai 6 milioni di Euro all’anno e potendo così continuare la sua grande tradizione di ‘maestro’ nei colpi a parametro zero.