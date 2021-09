Inter, Inzaghi: “Contento del mercato fatto”

L’allenatore dell’Inter nonostante il pareggio del Marassi ha sottolineato l’importanza del mercato fatto nell’ultima sessione.

L’allenatore, dispiaciuto del pareggio a Marassi con l’Inter andato due volte in vantaggio e dell’infortunio di Sensi che ne avrà per un mese è contento a metà. L’ex allenatore della Lazio ha parlato del mercato fatto nell’ultima sessione, soddisfatto della prova di Lautaro e di Dimarco, tornato in prestito dal Verona.

Inzaghi: “Soddisfatto dell’ultimo mercato”

Nel corso dell’intervento a Sky dopo Sampdoria-Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha fatto anche un primo bilancio dopo 2 mesi e mezzo alla Pinetina: “Se sono soddisfatto? Molto, ho trovato una società, una tifoseria e una squadra molto disponibili. Sapevamo di poter avere delle difficoltà, abbiamo fatto 7 punti nelle prime 3 giornate. Sapevamo di dover sistemare certe cose con le cessioni di giocatori importantissimi, ma la società si è fatta trovare pronta prendendo giocatori molto funzionali alla mia idea di calcio. Nella mia testa avrei voluto 9 punti, ma va bene così”.