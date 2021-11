L’allenatore nerazzurro potrà contare sui due calciatori in vista della gara di San Siro.

E’ un momento fondamentale per l’Inter che nel giro di pochi giorni si gioca tutto sia in campionato che in Champions League. La squadra di Inzaghi deve pensare però prima alla gara spartiacque di domenica contro il Napoli, perdere vorrebbe dire scivolare a -10 proprio dal Napoli capolista.

Vincere vorrebbe dire continuare a credere nello Scudetto ma anche battere una grande quest’anno, cosa ancora mai successa e per farlo l’allenatore ex Lazio si affida ai suoi calciatori migliori.

Inter, De Vrij non ci sarà contro il Napoli

Visto il rientro dalle Nazionali, Inzaghi era molto preoccupato dalla situazione infortuni, cosa che appare ormai sempre più frequentemente. Il tecnico nerazzurro, che non potrà contare su De Vrij(che ne avrà per una decina di giorni) per la gara contro il Napoli può sorridere perchè avrà a disposizione contro la squadra di Spalletti, Bastoni e Dzeko, due pedine fondamentali della squadra nerazzurra.

I due si sono allenati con sedute personalizzate in campo e tra oggi e domani torneranno in gruppo, cosa che fa ben sperare in vista della gara di domenica quando l’Inter si giocherà il tutto per tutto nella gara di San Siro.